Шищенко – о последнем туре: Будем играть для того, чтобы остаться в УПЛ

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал поражение от "Кривбасса" (0:1).

"Не хватило агрессии, особенно в первом тайме. Осторожно играли и позволяли сопернику уверенно действовать. Когда "Кривбасс" забил, мы заиграли, активизировались, начали играть более агрессивно, перестроились в другую тактическую схему. Я доволен действиями игроков после пропущенного гола.

Я хочу, чтобы мы были более стабильны в этом плане, потому что нужно показывать такую ​​динамику и темп игры, как после пропущенного гола. Вы видели, как мы действовали после того, как мы шли вперед, стремились отыграться. Были неплохие возможности, но для того чтобы набирать очки, нужно не пропускать и забивать в тех ситуациях, которые есть”.