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Шищенко – о последнем туре: Будем играть для того, чтобы остаться в УПЛ

Премьер-лига
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Пивоварам будет достаточно ничьей

Шищенко – о последнем туре: Будем играть для того, чтобы остаться в УПЛ

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал поражение от "Кривбасса" (0:1).

"Не хватило агрессии, особенно в первом тайме. Осторожно играли и позволяли сопернику уверенно действовать. Когда "Кривбасс" забил, мы заиграли, активизировались, начали играть более агрессивно, перестроились в другую тактическую схему. Я доволен действиями игроков после пропущенного гола.

Я хочу, чтобы мы были более стабильны в этом плане, потому что нужно показывать такую ​​динамику и темп игры, как после пропущенного гола. Вы видели, как мы действовали после того, как мы шли вперед, стремились отыграться. Были неплохие возможности, но для того чтобы набирать очки, нужно не пропускать и забивать в тех ситуациях, которые есть”.

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"Я доволен заменами, ребятами, которые вошли в игру. Они действовали очень активно. Я очень благодарен всем. Я перед игрой и в интервью говорю, что каждый игрок для нас очень важен. То, что они делают на поле, это во благо команды. Конечно, есть еще один матч. Будем играть для того, чтобы сделать положительный результат и остаться в УПЛ", – заявил тренер.

"Оболонь" после 29 матчей набрала 29 очков и опережает зону переходных поединков на 3 балла.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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