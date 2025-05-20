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Бартулович: У нас тяжелая кадровая ситуация. Надо усилить много звеньев

Премьер-лига
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Черно-белым нужно работать над составом

Бартулович: У нас тяжелая кадровая ситуация. Надо усилить много звеньев

Фото - ФК Зоря Луганськ

Новина українською

Тренер "Зари" Младен Бартулович прокомментировал игру с "Полесьем" (0:1).

"В перерыве сделали коррекцию, хотели больше остроты создавать. Что-то удалось, что-то не удалось. Говорили ребятам, что надо бить, такая погода... Мы настраиваемся на каждого соперника, играем на победу.

Хочется показать, что мы не хуже команд, которые выше нас. "Полесье" – хорошая команда с хорошими исполнителями, но мяч в большей части поединка контролировали именно мы".

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"Надо усилить много звеньев, сделать так, чтобы была конкуренция. Тогда будет и результат лучше, и возможность у меня делать больше замен. Сейчас у нас тяжелая кадровая ситуация.

[О встрече 30-го тура] Счета других матчей сложились так, что для "Карпат" это будет сверхважный поединок. К тому же, атмосфера на стадионе "Украина" отличная. Будем настраиваться на то, чтобы завершить сезон на хорошей ноте”, – заявил тренер.

"Заря" не побеждает 4 матча подряд.

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Заря (Луганск) Младен Бартулович
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Источник:
УПЛ ТБ, Зоря
Опубликовал: Александр Симченко
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