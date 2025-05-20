Бартулович: У нас тяжелая кадровая ситуация. Надо усилить много звеньев

Тренер "Зари" Младен Бартулович прокомментировал игру с "Полесьем" (0:1).

"В перерыве сделали коррекцию, хотели больше остроты создавать. Что-то удалось, что-то не удалось. Говорили ребятам, что надо бить, такая погода... Мы настраиваемся на каждого соперника, играем на победу.

Хочется показать, что мы не хуже команд, которые выше нас. "Полесье" – хорошая команда с хорошими исполнителями, но мяч в большей части поединка контролировали именно мы".