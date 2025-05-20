Андриевский: Бурда после победы Колоса над Карпатами написал: "Чем еще можем помочь?"

Полузащитник "Полесья" Александр Андриевский прокомментировал победу над "Зарей" (1:0) в матче 29-го тура УПЛ.

- Саш, сегодня все так круто сложилось для "Полесья", победили и "Колос" помог?

- Да, я общался с Бурдой на эту тему. Я уже посмотрел, он мне в WhatsApp написал: "Чем мы еще можем вам помочь?" Вот, но важно очень, что все будет зависеть в последней игре от нас. Это очень хорошо. Вот мы будем готовиться и все.

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- Очень насыщенная у команды неделя. Как она прошла? Как она ощущалась изнутри?

- Тяжело в том плане, что такие изменения были. Всем непросто, и новому тренерскому составу, и ребятам. Поэтому я считаю, что за такой короткий период мы очень достойно восприняли эту ситуацию и вышли из нее. Поэтому все нормально, в коллективе все супер.

- Что изменилось? Есть ли какие-то такие видимые изменения в тренерском процессе, тренировочном процессе?

- Конечно есть изменения, но не буду вам перечислять какие.

- Какие-то такие видимые, что можно сказать?

- Там есть нюансы, но это же как у всех тренеров. Кто-то видит так игру, кто-то иначе, это нормально.

- Сегодня игра классно давалась. И знаешь, я видела несколько супер возможностей забить со стандарта. Честно, у меня был флешбек на сборах, когда ты забил "Карпатам". Но ты не закручивал в ворота, ты все же подавал.

- Кстати, вот мы с новым тренерским составом наигрывали перед матчем стандарты. Поэтому, я думаю, было заметно, что у нас такие достаточно опасные моменты были со стандартов, поэтому нужно было забивать. А игра складывалась и хорошо, и могли пропускать, но слава Богу, что мы победили в таком сложном матче. Я думаю, что нужно выделить "Зарю". Хочется, чтобы больше таких команд было, которые играют больше на атаку, чем на оборону. С таким соперником сложнее и интереснее играть.

- Скажи, пожалуйста, вот во втором тайме были классные комбинации, выход к воротам. Но вот знаешь, мне казалось, что каждый хотел отдать ассист кому-то, а не пробить.

- Не завершали атаки ударами, я думаю, мы исправим это в следующей игре. Оставили на следующую игру удары.

- Слушай, у нас последний тур будет супер... каким? Подбери это слово, этот эпитет.

- Динамичным. Просто динамичным будет. Посмотрим, они приедут настроенные, мы будем настроенные. Я думаю, что будет интересно. Главное, чтобы без тревог, чтобы эти проклятые соседи нас не трогали. Я думаю, будет интересно и сильнейший победит.

- "Полесье" чувствует в себе силы дожать этот сезон?

- Конечно, мы разговаривали на эту тему. Главное, что мы уверены в своих силах и в каждом в команде. Поэтому это важно в коллективе и что мы должны быть как одно целое, - резюмировал Андриевский.