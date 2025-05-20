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Волохатый: Гол в ворота Шахтера - пока самый памятный в моей карьере
Хавбек "Ингульца" прокомментировал матч с "горняками"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Ингульца" Роман Волохатый прокомментировал поражение от "Шахтера" (1:4) в матче 29-го тура УПЛ.
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"Мы заслуживали лучшей участи. И не только потому, что гости свой четвертый мяч забили в компенсированное время. Еще когда счет после нашей грубой ошибки стал – 3:1 петровчане не воспользовались двумя голевыми моментами подряд. Подвела реализация в отличие от "Шахтера", который огрехов не прощал.
Все же, даже в крупной неудаче надо искать позитив. Потому что именно в поединках с такими именитыми визави дают о себе знать недостатки, от которых следует избавиться в первую очередь.
Что касается моего гола в ворота "горняков", то он пока наиболее памятный в моей карьере. Ведь соперникам уровня "Шахтера" я раньше не забивал.
Теперь судьба "Ингульца" – в наших руках. Если в последнем туре возьмем верх над "Ворсклой", то избежим прямого вылета из УПЛ", - сказал Волохатый для Sport.ua.
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