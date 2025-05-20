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Шовковский: Для чемпионата вылет Черноморца является большой потерей
Одесса должна иметь представителя в УПЛ
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский поделился мыслями относительно вылета "Черноморца" из УПЛ.
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"Такой город, как Одесса, просто должен иметь своего представителя в Премьер-лиге. Для чемпионата вылет "Черноморца" является большой потерей. Можем говорить об инфраструктуре, городах-миллионниках, но в футболе решаются все вопросы только по спортивному принципу.
И теперь у "Черноморца" будет непростая задача, с которой, я уверен, они справятся в следующем сезоне и решить вопрос возвращения в УПЛ", - сказал Шовковский.
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