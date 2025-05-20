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Шовковский: Для чемпионата вылет Черноморца является большой потерей

Премьер-лига

Одесса должна иметь представителя в УПЛ

Шовковский: Для чемпионата вылет Черноморца является большой потерей

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский поделился мыслями относительно вылета "Черноморца" из УПЛ.

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"Такой город, как Одесса, просто должен иметь своего представителя в Премьер-лиге. Для чемпионата вылет "Черноморца" является большой потерей. Можем говорить об инфраструктуре, городах-миллионниках, но в футболе решаются все вопросы только по спортивному принципу.

И теперь у "Черноморца" будет непростая задача, с которой, я уверен, они справятся в следующем сезоне и решить вопрос возвращения в УПЛ", - сказал Шовковский.

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Александр Шовковский Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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