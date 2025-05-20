Нещерет: Первое чемпионство с Динамо я выиграл в джинсах, но сейчас – все по-настоящему

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет поделился впечатлениями от завоеванного чемпионства.

- Руслан, поздравляю тебя с чемпионством, уже вторым в твоей карьере.

- Да, тогда в 2021-м чемпионство я выиграл в джинсах, а сейчас по-настоящему.

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- Для многих ребят, даже опытных - Пихаленка, Кабаева - это первое чемпионство, а для тебя уже второе. Чувствуется ли какая-то разница в эмоциях?

- Разница большая. Когда я в прошлый раз выиграл чемпионат, то сыграл всего 3 игры. Можно сказать, вклад сделал, но не настолько, как сейчас. Сыграл пол чемпионата и считаю, что этот сезон сложился очень хорошо и для меня, и для команды в целом. Хотя есть над чем работать, сейчас мы просто порадуемся, - сказал Нещерет.