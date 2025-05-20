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Ворскла имеет большие задолженности перед своими игроками - Источник
Некоторые игроки не получили денег еще даже за декабрь
Фото: ФК Ворскла
У полтавской "Ворсклы" существует серьезная задолженность зарплаты, сообщает Sport24.ua.
По информации источника, некоторые игроки не получили денег еще даже за декабрь, а кто-то получил лишь за январь.
В начале мая стало известно, что ФИФА наложил второй трансферный бан на украинский клуб.
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Напомним, за тур до завершения чемпионата Украины подопечные Юрия Максимова находятся в зоне вылета. "Ворскла" занимает 13-е место, имея 26 очков в активе. В заключительном туре полтавчане встретятся с "Ингульцом", который также борется за выживание в элите.
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