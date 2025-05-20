Безбородько - после 1:1 с Динамо: Возможно, сыграли вничью благодаря фанам

Нападающий "Черноморца" Денис Безбородько дал комментарий после ничьей с "Динамо" (1:1) в матче 29-го тура чемпионата Украины.

"Ну, честно говоря... немножечко грустно было. Да, пожалуй, не немножечко - было очень грустно. Такая тишина была, потому что ребята отдали много сил. А по сегодняшнему матчу - я скажу, достаточно хорошо играли. Понимаем, что "Динамо" - на хорошем счету, в хорошей форме, но сыграли 1:1. Имели еще моменты, чтобы забивать. Поэтому - не немножечко, а было очень-очень грустно.

Много наших болельщиков, наконец, пришло. Это первый матч, который нам позволили играть с большим количеством. Вы сами видите - мы не имели права останавливаться, бежали. Трибуны нас гнали, атмосфера была очень-очень хорошая.

Нам действительно не хватало поддержки фанов. Сегодня уже они были. Ребята говорят: "Мы выходим на поле, видим, сколько людей пришло - у нас мурашки по коже". Они начинают заряжать, поддерживать. Говорят: "Атмосфера - вообще топ". Возможно, поэтому мы и сыграли вничью с "Динамо" 1:1.

У нас еще есть тур с "Александрией". Мы не хотим упасть лицом в грязь. Будем выходить и играть на 100%. Я бы хотел, чтобы столько же, а то и больше фанатов пришло на игру с "Александрией", хотя она уже ничего не решает - ни для нас, ни для них.

Относительно будущего - я ничего не знаю. Еще есть один тур, и мы будем выходить и играть на победу. Хотя бы - для наших болельщиков", - сказал Денис.