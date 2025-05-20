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"Иностранцев нужно уговаривать выходить на поле". Максимов рассказал о долгах Ворсклы

Премьер-лига

Задолженность очень влияет на команду

"Иностранцев нужно уговаривать выходить на поле". Максимов рассказал о долгах Ворсклы

Фото: ФК Ворскла

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Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал информацию, что в полтавском клубе есть задолженность по зарплатам.

– Есть задолженности. Массажистам 10 месяцев, врачам, администрации. У футболистов – шесть, пять, четыре, три месяца. Такова задолженность.

– И перед тренерами тоже? В частности, у вас?

– Да. Так, как у всех. Это не новость.

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– Как это влияет на команду?

– Конечно, влияет. Это рычаги влияния. Иностранцев вообще нужно уговаривать выходить на поле. Вообще непонятно, что дальше будет. Никто не знает, даже руководство. Знает только один человек – Константин Валентинович [Жеваго]. Такова ситуация.

– И руководство в этих условиях требует от вас результата, да?

- Ну да, остаться [в УПЛ], - сказал Максимов.

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Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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