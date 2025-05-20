"Не только Шахтер". В Эюпспоре прокомментировали интерес к Турану

Вице-президент "Эюпспора" Фатих Кулаксиз высказался по поводу интереса других клубов к главному тренеру Арде Турану.

"Интерес к Арде Турану проявил не только донецкий "Шахтер", но и несколько ведущих клубов Европы. Когда мы договорились с Ардой 2,5 года назад, что он будет тренировать клуб, "Эюпспор" должен был подготовить среду, в которой наш тренер мог бы развиваться и приносить пользу команде, а также проявить себя в начале своей тренерской карьеры с опытом, который он получил в Европе в новой структуре. У нас была договоренность на этом этапе.

Мы сказали, что будем способствовать ему, если через два-три года он получит серьезное предложение из Европы, поскольку считаем его достойным хороших клубов. После этого матча (против "Антальяспора" - прим.) мы примем решение относительно будущего Арды.

Если он уйдет, мы будем следить за его достижениями и гордиться им. Если останется, то мы спланируем новый сезон наилучшим образом и построим команду, которая будет бороться на том же уровне", - сказал Кулаксиз.