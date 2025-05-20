  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Не только Шахтер". В Эюпспоре прокомментировали интерес к Турану

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Не только Шахтер". В Эюпспоре прокомментировали интерес к Турану

Премьер-лига

Фатих Кулаксиз - о будущем главного тренера команды

"Не только Шахтер". В Эюпспоре прокомментировали интерес к Турану

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-президент "Эюпспора" Фатих Кулаксиз высказался по поводу интереса других клубов к главному тренеру Арде Турану.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Интерес к Арде Турану проявил не только донецкий "Шахтер", но и несколько ведущих клубов Европы. Когда мы договорились с Ардой 2,5 года назад, что он будет тренировать клуб, "Эюпспор" должен был подготовить среду, в которой наш тренер мог бы развиваться и приносить пользу команде, а также проявить себя в начале своей тренерской карьеры с опытом, который он получил в Европе в новой структуре. У нас была договоренность на этом этапе.

Мы сказали, что будем способствовать ему, если через два-три года он получит серьезное предложение из Европы, поскольку считаем его достойным хороших клубов. После этого матча (против "Антальяспора" - прим.) мы примем решение относительно будущего Арды.

Если он уйдет, мы будем следить за его достижениями и гордиться им. Если останется, то мы спланируем новый сезон наилучшим образом и построим команду, которая будет бороться на том же уровне", - сказал Кулаксиз.

Читайте такжеСтали известны подробности переговоров между Шахтером и Ардой Тураном
По теме
yellow-arrow
"Битва за шесть очков". Капитан Кривбасса - о предстоящей игре с Полесьем
yellow-arrow
Представители Колоса и Александрии. Определены лучшие игрок и тренер 29-го тура
yellow-arrow
"Иностранцев нужно уговаривать выходить на поле". Максимов рассказал о долгах Ворсклы
Арда Туран Шахтер (Донецк) Эюпспор (Турция)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fotospor
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости