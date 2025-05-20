Представители Колоса и Александрии. Определены лучшие игрок и тренер 29-го тура

Украинская Премьер-Лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТВ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили символическую сборную 29-го тура УПЛ, а также лучших игроков и тренеров.

Лучшим тренером тура признали Руслана Костышина, который с "Колосом" одержал волевую победу над "Карпатами" (2:1), которые на тот момент занимали 4-е место в турнирной таблице. В топ-3 рейтинга вошли также Руслан Ротань ("Александрия" победила "Верес" - 3:1, после чего окончательно получила звание вице-чемпиона Украины - впервые в истории!) и Виталий Первак ("Левый Берег" выиграл важный матч в борьбе за выживание в УПЛ - 1:0 с "Рухом").

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Звание лучшего игрока 29-го тура получил герой первого тайма матча "Александрия" - "Верес" Теди Цара, который уже на 21-й минуте отметился двумя голами в воротах гостей. Немного отстал от него другой автор дубля в этом туре - Георгий Судаков из "Шахтера", а дальше в топ-5 расположились: Артем Бондаренко ("Шахтер", также два гола в ворота "Ингульца"), Андрей Ярмоленко ("Динамо", чемпионский гол "Черноморцу") и Денис Кузык ("Кривбасс", победный мяч "Оболони").

В общем эксперты вспоминали 26 футболистов и 7 тренеров на звание героев 29-го тура, а также 59 кандидатов в символическую сборную. Поэтому, кроме 11 футболистов условного стартового состава, был добавлен также условный резерв символической сборной тура: Евгений Волынец ("Полесье"), Евгений Кучеренко (ЛНЗ), Максим Механив ("Левый Берег"), Никита Бурда ("Колос"), Артем Шабанов ("Александрия"), Андрей Якимов ("Левый Берег"), Ярослав Ракицкий ("Черноморец"), Евгений Скиба ("Черноморец"), Андрей Цуриков ("Колос"), Кирилл Ковалец ("Александрия"), Дмитрий Шастал ("Левый Берег"), Алексей Хобленко ("Черноморец").