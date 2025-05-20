  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Битва за шесть очков". Капитан Кривбасса - о предстоящей игре с Полесьем

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Битва за шесть очков". Капитан Кривбасса - о предстоящей игре с Полесьем

Премьер-лига

Важный матч в борьбе за 4-е место

"Битва за шесть очков". Капитан Кривбасса - о предстоящей игре с Полесьем

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник и капитан "Кривбасса" Юрий Вакулко поделился мыслями о победе над "Оболонью" (1:0) в матче 29-го тура УПЛ.

- Юрий, как можешь подытожить матч?

- Я считаю, что получилась хорошая боевая игра. Первый тайм был полностью за нами. Во втором мы физически где-то подсели, но для нас был важен результат игры. Поэтому мы держали это в голове.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Игра с "Полесьем" - битва "за шесть очков"?

- Да, конечно будем настраиваться. Не все от нас зависит, но будем делать все возможное для того, чтобы достичь нужного результата.

Читайте также"Злой гений для Оболони". Кузык объяснил, как снова забил киевлянам

- Поддержка была как всегда на уровне?

- Да, и мы очень благодарны всем, кто пришел и болел за нас весь этот сезон. Я считаю, очень хорошо, что мы закончили домашнюю серию победой. И до этого каждую игру мы чувствовали поддержку фанов, поэтому еще раз спасибо всем, кто приходит и болеет за нашу красно-белую команду.

- Ты играл в паре опорников с Луневым. Хотя до этого - с Иличем. Как тебе смена партнера?

- Я считаю, что у нас все футболисты плюс-минус одного уровня. Нет такого, что кто-то лучше, а кто-то хуже. У каждого свои сильные качества, поэтому замена одного человека не сильно влияет на игру. Я считаю, что сегодня Луня провел хороший матч, отработал, как надо. Также от него была острота впереди, - рассказал Вакулко.

По теме
yellow-arrow
Гендир ЛНЗ: Некоторые игроки снизили требования к себе, некоторые считали, что они важнее клуба
yellow-arrow
Центрбек Вереса - о состоянии команды: Надо выкарабкаться из этой психологической ямы
yellow-arrow
Ассистент рулевого Александрии: Ротань-стайл всегда был, есть и будет. А дальше будет еще интереснее
Кривбасс (Кривой Рог) Оболонь (Киев) Юрий Вакулко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости