"Битва за шесть очков". Капитан Кривбасса - о предстоящей игре с Полесьем

Полузащитник и капитан "Кривбасса" Юрий Вакулко поделился мыслями о победе над "Оболонью" (1:0) в матче 29-го тура УПЛ.

- Юрий, как можешь подытожить матч?

- Я считаю, что получилась хорошая боевая игра. Первый тайм был полностью за нами. Во втором мы физически где-то подсели, но для нас был важен результат игры. Поэтому мы держали это в голове.

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- Игра с "Полесьем" - битва "за шесть очков"?

- Да, конечно будем настраиваться. Не все от нас зависит, но будем делать все возможное для того, чтобы достичь нужного результата.

- Поддержка была как всегда на уровне?

- Да, и мы очень благодарны всем, кто пришел и болел за нас весь этот сезон. Я считаю, очень хорошо, что мы закончили домашнюю серию победой. И до этого каждую игру мы чувствовали поддержку фанов, поэтому еще раз спасибо всем, кто приходит и болеет за нашу красно-белую команду.

- Ты играл в паре опорников с Луневым. Хотя до этого - с Иличем. Как тебе смена партнера?

- Я считаю, что у нас все футболисты плюс-минус одного уровня. Нет такого, что кто-то лучше, а кто-то хуже. У каждого свои сильные качества, поэтому замена одного человека не сильно влияет на игру. Я считаю, что сегодня Луня провел хороший матч, отработал, как надо. Также от него была острота впереди, - рассказал Вакулко.