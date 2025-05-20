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Хавбек ЛНЗ: Самое главное, что мы оставили Черкассы в УПЛ

Премьер-лига

Катастрофы не случилось

Хавбек ЛНЗ: Самое главное, что мы оставили Черкассы в УПЛ

ЛНЗ

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Полузащитник черкасского ЛНЗ Илья Путря прокомментировал ничью против "Ворсклы" (0:0) в матче 29-го тура украинской Премьер-лиги.

"Как оказалось - это важная ничья для нас. Конечно, мы не играли ни на какую ничью, хотели победить. Но уже в конце понимали, что этот пункт для нас на вес золота, как говорится. Поэтому больше играли уже по результату и считаю результат закономерным.

Были ли мы ближе к победе, чем "Ворскла"? У них были моменты, у нас тоже. Поэтому не скажу, что кто-то кого-то превосходил.

Чего не хватило для победы? Как всегда, забитого гола. Так что надо работать над атакой, ну и над обороной. Мы играем пятую подряд игру вничью, не пропускаем, поэтому не хватило забитых голов.

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Они были с нами в трудные для нас моменты, всегда поддерживали. Да, где-то мы их разочаровали результатом, но это все временные трудности, я так считаю. Мы будем сильнее, проанализируем. Самое главное, что мы оставили Черкассы в УПЛ. Не об этом мы мечтали в начале сезона, но таковы реалии. Поэтому им большое спасибо, что они с нами. Мы будем дарить им хорошую игру", - сказал Путря.

Сейчас ЛНЗ занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ.

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Ворскла (Полтава) УПЛ Илья Путря ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Александр Бураков
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