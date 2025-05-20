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Динамо определилось с будущим Караваева

Премьер-лига

Останется ли он в клубе?

Динамо определилось с будущим Караваева

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев близок к тому, чтобы остаться в команде еще как минимум на один сезон.

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", руководство киевского клуба и футболист достигли предварительного согласия о пролонгации контракта на следующий сезон.

Действующее соглашение игрока заканчивается этим летом.

Ранее сообщалось, что год назад у Караваева было более выгодное предложение в финансовом плане, но он решил остаться в "Динамо".

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Напомним, Караваев выступает за столичный клуб с лета 2019 года. В нынешнем сезоне 32-летний футболист провел 28 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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