Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ассистент рулевого Александрии: Ротань-стайл всегда был, есть и будет. А дальше будет еще интереснее
Есть интрига
Олександрія
Известный футбольный журналист и аналитик, а ныне ассистент главного тренера "Александрии" Евгений Гресь оценил достижения клуба в нынешнем сезоне.
"Полгода знакомства, полгода очищения, полгода становления - и мы получили такой невероятный сезон. Мы сразу поверили в то, что делаем, и делали то, во что верили. Мы верили в футболистов, они верили в нас. Мы установили правила игры. Сложные, но искренние. Теперь эти правила изучают, мы придумаем новые, но никогда не изменим свои жизненные принципы и всегда будем выбирать таких игроков, за которых хочется благодарить их родителей, первых тренеров и семьи.
Горжусь быть частью такого коллектива. Спасибо руководителям за доверие, а болельщикам - за поддержку. Радуюсь, что эта история была написана на глазах моего сына, который не пропустил ни одной домашней игры команды в сезоне. Желаю ему следовать моему главному правилу - делать то, что любишь, и любить то, что делаешь. Следовать в мирной и независимой Украине.
И да, вы правильно поняли - Ротань-стайл всегда был, есть и будет. А дальше будет еще интереснее...", - написал Гресь на своей странице в Facebook.
Напомним, 18 мая
Читайте такжеПредставители Колоса и Александрии. Определены лучшие игрок и тренер 29-го тура
Популярное сейчас
- Андриевский: Бурда после победы Колоса над Карпатами написал: "Чем еще можем помочь?"
- Заявка сборной, тренер для Полесья, объяснения Пушича. Главные новости за 19-е мая
- Шищенко – о последнем туре: Будем играть для того, чтобы остаться в УПЛ
- Известно, какие требования выдвигал Ашур перед своим увольнением из Полесья
- Екатерине Усик – 37: Жена украинского чемпиона провела две фотосессии ко Дню рождения
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака