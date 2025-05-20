Ассистент рулевого Александрии: Ротань-стайл всегда был, есть и будет. А дальше будет еще интереснее

Известный футбольный журналист и аналитик, а ныне ассистент главного тренера "Александрии" Евгений Гресь оценил достижения клуба в нынешнем сезоне.

"Полгода знакомства, полгода очищения, полгода становления - и мы получили такой невероятный сезон. Мы сразу поверили в то, что делаем, и делали то, во что верили. Мы верили в футболистов, они верили в нас. Мы установили правила игры. Сложные, но искренние. Теперь эти правила изучают, мы придумаем новые, но никогда не изменим свои жизненные принципы и всегда будем выбирать таких игроков, за которых хочется благодарить их родителей, первых тренеров и семьи.

Горжусь быть частью такого коллектива. Спасибо руководителям за доверие, а болельщикам - за поддержку. Радуюсь, что эта история была написана на глазах моего сына, который не пропустил ни одной домашней игры команды в сезоне. Желаю ему следовать моему главному правилу - делать то, что любишь, и любить то, что делаешь. Следовать в мирной и независимой Украине.

И да, вы правильно поняли - Ротань-стайл всегда был, есть и будет. А дальше будет еще интереснее...", - написал Гресь на своей странице в Facebook.