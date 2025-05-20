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Центрбек Вереса - о состоянии команды: Надо выкарабкаться из этой психологической ямы

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Центрбек Вереса - о состоянии команды: Надо выкарабкаться из этой психологической ямы

nkveres.com

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Центральный защитник "Вереса" Семен Вовченко поделился мыслями после поражения в матче 29-го тура УПЛ против "Александрии" (1:3).

"Александрия" из тех команд, которая сама играет и позволяет это делать сопернику. Мы были настроены в этом обмене ударами взять верх и прервать трехматчевую серию поражений. К сожалению, еще до перерыва хозяева практически сняли с повестки дня вопрос о победителе, забив трижды подряд.

"Горожане" превосходили нас в реализации, используя полумоменты, наказывая за ошибки. А это уже свидетельствует о должном уровне исполнительского мастерства.

Все же, "Верес" не из тех команд, которые мирятся с неудачами. После того, как сразу после перерыва Гайдучик забил гол престижа, у Шарая, Дахновского были прекрасные возможности вернуть интригу, но они промахнулись.

Знаете, нас уже самих беспокоит эта затянувшаяся серия поражений. И то, что не все они были заслуженными - слабое утешение. Надо выкарабкаться из этой психологической "ямы".

Постараемся в заключительном матче с ЛНЗ улучшить свое турнирное положение", - подытожил Вовченко.

Сейчас "Верес" идет девятым в таблице чемпионата Украины.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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