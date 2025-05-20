  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник ЛНЗ получил травму в матче УПЛ: клуб раскрыл подробности

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник ЛНЗ получил травму в матче УПЛ: клуб раскрыл подробности

Премьер-лига

Игрок пропустит около 4 недель

Защитник ЛНЗ получил травму в матче УПЛ: клуб раскрыл подробности

Фото: ФК ЛНЗ

Новина українською

Защитник ЛНЗ Айди Дайко получил травму во время борьбы с соперником в матче 29-го тура УПЛ против "Ворсклы" (0:0). Он был вынужден покинуть поле на 65-й минуте встречи.

Как сообщает пресс-служба "фиолетовых", у 22-летнего албанского футболиста диагностирован перелом фронтальной пазухи. Ожидается, что восстановление займет около четырех недель.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Дайко присоединился к ЛНЗ летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей за черкасский клуб во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.

Читайте такжеГендир ЛНЗ: Некоторые игроки снизили требования к себе, некоторые считали, что они важнее клуба
По теме
yellow-arrow
Кто-нибудь соблазнится? Названа клаусула Ваната в Динамо
yellow-arrow
Шахтер договорился о назначении нового тренера команды - СМИ
yellow-arrow
Гендир ЛНЗ: Некоторые игроки снизили требования к себе, некоторые считали, что они важнее клуба
ЛНЗ (Черкассы) Айди Дайко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости