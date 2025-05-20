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Защитник ЛНЗ получил травму в матче УПЛ: клуб раскрыл подробности
Игрок пропустит около 4 недель
Фото: ФК ЛНЗ
Защитник ЛНЗ Айди Дайко получил травму во время борьбы с соперником в матче 29-го тура УПЛ против "Ворсклы" (0:0). Он был вынужден покинуть поле на 65-й минуте встречи.
Как сообщает пресс-служба "фиолетовых", у 22-летнего албанского футболиста диагностирован перелом фронтальной пазухи. Ожидается, что восстановление займет около четырех недель.
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Дайко присоединился к ЛНЗ летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей за черкасский клуб во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
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