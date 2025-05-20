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Шахтер договорился о назначении нового тренера команды - СМИ
Контракт уже подписан
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич летом покинет клуб, поскольку, как сообщают турецкие СМИ, "горняки" уже договорились о назначении нового наставника команды, которым станет бывший футболист "Атлетико" и "Барселоны".
Одно из самых популярных турецких спортивных изданий Ajansspor сообщает, что руководство "Шахтера" выбрало новым главным тренером команды Арду Турана, который сейчас возглавляет "Эюпспор", за который играет Тарас Степаненко.
Источник отмечает, что стороны подписали необходимые документы, однако детали контракта пока не уточняются.
???? Ajansspor Özel ????— Ajansspor (@ajansspor) May 20, 2025
???? Shakhtar Donetsk, önümüzdeki sezon için Arda Turan ile anlaştı.
???? Eyüpspor'da teknik direktörlük görevi için adaylar: Albert Riera, Andrea Pirlo ve Fabio Cannavaro.
✍️ @Salimmanav pic.twitter.com/2UU0HBXI0u
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Добавим, что "Шахтер" под руководством Марино Пушича в этом сезоне занял третье место в УПЛ и выиграл Кубок Украины.
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