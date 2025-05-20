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Шахтер договорился о назначении нового тренера команды - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Контракт уже подписан

Шахтер договорился о назначении нового тренера команды - СМИ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич летом покинет клуб, поскольку, как сообщают турецкие СМИ, "горняки" уже договорились о назначении нового наставника команды, которым станет бывший футболист "Атлетико" и "Барселоны".

Одно из самых популярных турецких спортивных изданий Ajansspor сообщает, что руководство "Шахтера" выбрало новым главным тренером команды Арду Турана, который сейчас возглавляет "Эюпспор", за который играет Тарас Степаненко.

Источник отмечает, что стороны подписали необходимые документы, однако детали контракта пока не уточняются.

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Добавим, что "Шахтер" под руководством Марино Пушича в этом сезоне занял третье место в УПЛ и выиграл Кубок Украины.

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Арда Туран Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
Ajansspor
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
20.05.2025 в 16:34
кротам пистец
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Комментарии 4
oda1979 (Запорожье)
20.05.2025 в 16:34
кротам пистец
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1
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aleks68
20.05.2025 в 16:43
твоему кривбассу пистец придёт быстрее
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0
2
Весела Дача (Кривий Ріг)
20.05.2025 в 17:08
кривбас усіх в рот їб. і далі іде.
 
1
0
MP (Львів)
20.05.2025 в 16:27
знайшли тренерішку)) той еюпспор влітає всім підряд у другому колі турецької ліги)))
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2
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