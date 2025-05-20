Новый тренер Полесья: Первые два дня после назначения было тяжеловато, мягко говоря

И.о. тренера " Полесья " Александр Максимов прокомментировал победный матч против "Зари" (1:0) в 29-м туре УПЛ.

– Александр, я могу только представить насколько сложной и насыщенной для вас была эта неделя. Вы уже поняли на каком вы мире, скажем так?

– Скажу откровенно, первые 2 дня, как говорится, было тяжеловато, это мягко говоря. Но нашли общий язык с ребятами, на сегодняшний день, видите, положительный результат, все супер.

– Что было сложнее всего за это время, и успели ли вы воплотить все свои футбольные задумки за этот короткий период?

– Сложнее всего, наверное, было найти общий язык с ребятами. Я для них новый человек, как видите, большой период уже прошел. Надо было просто пообщаться и прийти к чему-нибудь общему. А на счет игровых моментов за неделю мало что можно изменить и сделать. Конкретные вещи, то, что мы требовали, ребята на поле все показали, выполнили, так что молодцы.

– Еще хочу немного вернуться к матчу, скажите честно и откровенно: насколько ощущали это давление за результат, потому что "Полесье" нужны победы и не только победы, но еще и смотреть, как играют конкуренты.

– Очень много составляющих. Честно говоря, я работаю уже очень давно, но на таком уровне еще не был. Как исполняющий обязанности или главный тренер в премьер-лиге. Переживал конечно, но ребятам не показывали этого.

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– Как УПЛ изнутри?

– Интереснее это 100%. Стадионы побольше, больший антураж, если можно так сказать, уровень выше, все интересно.

– Как вам игра, давайте наконец-то ближе к поединку. Насколько вы удовлетворены тем, что вы увидели?

– Все в принципе складывалось неплохо, единственный вопрос, что мы во втором тайме могли где-то больше угрожать воротам соперника. Были хорошие предпосылки и моменты для этого. Но почему-то хотели довести и раскатать, если так можно сказать, до верного, как говорится. А так, ребята молодцы, большое им спасибо, выполняли то, что мы просили. Я всегда говорил и буду говорить, уровень наших игроков очень высок, потому все классно.

– Вы теперь Майсурадзе видите слева?

– Все задают этот вопрос. Это была затея на матч, а дальше увидим.

– Очень хорошо заходили стандарты. Насколько опасно, помнится, Андриевский подавал.

– Были моменты, где могли забить со стандартных положений. Это все наигрывается, это не просто так. Этому уделялось внимание нашим тренерским штабом, потому все логично.

– Гол тоже наигран?

– Гол это исполнители, это то, что мы просили от ребят, чтобы они между собой взаимодействовали. То что сказать, что это наиграно, это их интеллект, они видят ситуацию, поле. Игроки открываются, есть взаимопонимание между собой, поэтому в этом велика их заслуга.

– Почему решили с первых минут задействовать Карамана, который до этого не припомнится когда выходил на поле?

– Он молодой перспективный парень, отдающийся в каждой тренировке, дали возможность, так решили тренерским составом. Парень молодой, прогрессирующий немного волновался, но все хорошо.

– Скажите честно, как вы следили за поединками конкурентов?

– О "Заре" спрашиваете?

– Я имею в виду "Карпаты", "Кривбасс".

– Честно говоря, там тяжело.

– В перерыве не заглядывали на какой-нибудь live score?

– В перерыве внесли коррективы по игре и фокус был только здесь. Наша задача была здесь победить, но видите как сложилось.

– Вы победили и сразу сообщили, что "Колос" помог "Полесью".

– Да, сразу сообщили это после игры. Большая благодарность команде.

– "Колосу" отдельная большая благодарность. Я так понимаю, что последний тур будет максимально острым?

– Будет очень любопытно. Всё зависит от нас, будем готовиться.