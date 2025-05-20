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"Это было очень тяжело для меня", - Дибанго рассказал о своей травме и операции
Лидер Дибанго пропустит остаток сезона
фото из соцсетей
Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго дал первый комментарий после операции, из-за которой он пропустит остаток сезона.
"Как вы уже знаете, я пропущу оставшуюся часть сезона. Травмы помешали мне полностью раскрыть свой потенциал и помочь моим одноклубникам достичь клубных целей. Признаюсь, это было очень тяжело для меня. Я хочу как можно скорее восстановиться и вернуться ещё сильнее, чтобы показать то, за что клуб всегда мне доверял.
Спасибо за ваши сообщения и неизменную поддержку. Удачи нашей команде в эти выходные – я знаю, что вы выложитесь по максимуму. До скорой встречи на поле. "Кривбасс" – это мы", – сказал Дибанго.
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