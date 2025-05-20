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Кто-нибудь соблазнится? Названа клаусула Ваната в Динамо

Премьер-лига
Обновлено

С приближением трансферного окна все больше трансферных слухов и о Ванате

Кто-нибудь соблазнится? Названа клаусула Ваната в Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С приближением летнего трансферного окна усилились слухи об уходе лучшего бомбардира "Динамо" Владислава Ваната.

Как недавно заявлял журналист Игорь Цыганык, на игрока есть "серьезный интерес" из Испании.

При этом, как сообщает "Футбол 24", в контракт нападающего прописана клаусула в размере 20 миллионов евро. Именно такую ​​компенсацию может получить Динамо, если Ванат покинет команду.

Интересно, что ранее также была информация, что киевский клуб не будет отпускать игрока как минимум до завершения квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, что в текущем сезоне Ванат провел 44 матча за киевлян, в которых забил 21 гол и отдал 8 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

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Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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