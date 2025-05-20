Кто-нибудь соблазнится? Названа клаусула Ваната в Динамо

С приближением летнего трансферного окна усилились слухи об уходе лучшего бомбардира "Динамо" Владислава Ваната.

Как недавно заявлял журналист Игорь Цыганык, на игрока есть "серьезный интерес" из Испании .

При этом, как сообщает "Футбол 24", в контракт нападающего прописана клаусула в размере 20 миллионов евро. Именно такую ​​компенсацию может получить Динамо, если Ванат покинет команду.

Интересно, что ранее также была информация, что киевский клуб не будет отпускать игрока как минимум до завершения квалификации Лиги чемпионов.

Напомним, что в текущем сезоне Ванат провел 44 матча за киевлян, в которых забил 21 гол и отдал 8 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.