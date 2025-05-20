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Кто-нибудь соблазнится? Названа клаусула Ваната в Динамо
С приближением трансферного окна все больше трансферных слухов и о Ванате
Getty Images/Global Images Ukraine
С приближением летнего трансферного окна усилились слухи об уходе лучшего бомбардира "Динамо" Владислава Ваната.
Как недавно заявлял журналист Игорь Цыганык,
При этом, как сообщает "Футбол 24", в контракт нападающего прописана клаусула в размере 20 миллионов евро. Именно такую компенсацию может получить Динамо, если Ванат покинет команду.
Интересно, что ранее также была информация, что киевский клуб не будет отпускать игрока как минимум до завершения квалификации Лиги чемпионов.
Напомним, что в текущем сезоне Ванат провел 44 матча за киевлян, в которых забил 21 гол и отдал 8 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.
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