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Трабзонспор готовит предложение по очередному украинцу Шахтера
Турецкий клуб не отказался от идеи подписать Артема Бондаренко
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Турецкий "Трабзонспор", за который ныне выступают украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, летом готов подписать еще одного украинца.
Как сообщает турецкое издание Fotomac, "Трабзонспор" готов сделать предложение по летнему трансферу по хавбеку "
Как известно, стороны зимой уже вели переговоры по игроку, но тогда прийти к консенсусу не смогли – турецкий клуб давал 7 млн евро, но "горняки" хотели 12.
Также была информация, что президент "Трабзонспора" Эртугрул Доган готов повысить предложение, но в ответ ждет снижения цены со стороны "Шахтера"
Напомним, что в текущем сезоне Бондаренко провел за "Шахтер" 40 матчей во всех турнирах, где забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная стоимость украинца по данным Transfermarkt составляет 10 млн евро.
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