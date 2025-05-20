Трабзонспор готовит предложение по очередному украинцу Шахтера

Турецкий "Трабзонспор", за который ныне выступают украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, летом готов подписать еще одного украинца.

Как сообщает турецкое издание Fotomac, "Трабзонспор" готов сделать предложение по летнему трансферу по хавбеку " Шахтера " Артему Бондаренко, на подписании которого продолжает настаивать главный тренер Фатих Текке.

Как известно, стороны зимой уже вели переговоры по игроку, но тогда прийти к консенсусу не смогли – турецкий клуб давал 7 млн евро, но "горняки" хотели 12.

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Также была информация, что президент "Трабзонспора" Эртугрул Доган готов повысить предложение, но в ответ ждет снижения цены со стороны "Шахтера"

Напомним, что в текущем сезоне Бондаренко провел за "Шахтер" 40 матчей во всех турнирах, где забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная стоимость украинца по данным Transfermarkt составляет 10 млн евро.