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Кипер Динамо - о еврокубках: Шансы всегда есть

Премьер-лига
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Киевляне рано стартуют в еврокубках

Кипер Динамо - о еврокубках: Шансы всегда есть

uaf.ua

Новина українською

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет поделился ожиданиями от матча последнего тура УПЛ с "Колосом", летнего межсезонья и старта команды в еврокубках.

- Остался один матч в уже ничего не решающем чемпионате, потом отпуск. Ты смотришь уже на будущее – в новый сезон?

– Нет, сейчас у нас фокус на следующей игре. Мы хотели бы выиграть последний матч перед своими болельщиками, поднять кубок над головой и завершить этот сезон без поражений. Это было бы хорошей заключительной точкой этого сезона. А планы на будущий сезон пока не строю. Сейчас приоритет – "Динамо", потом небольшой отдых, переключусь на какие-нибудь свои дела дней на 4-5, а потом у нас сборная, чемпионат Европы…

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- Следующий сезон начнется очень рано из-за того, что "Динамо" начнет борьбу в Лиге чемпионов на ранних стадиях. Есть ли шанс выступить в еврокубках лучше, чем в этом сезоне?

– Шансы всегда есть, но все зависит от того, в какой готовности мы подойдем к этим играм, как проведем сборы и от нашего энтузиазма.

– Насколько на результаты вашего выступления в еврокубках повлиял тот факт, что пришлось играть в Гамбурге, а не в Люблине и за счет этого серьезно усложнять логистику?

– Знаете, мелочей в футболе не бывает. Было бы удобнее, конечно, играть в Люблине, потому что вместо одного дня мы доставались два, а это накладывает свой серьезный отпечаток. Поэтому считаю решение вернуться в Люблин верным – добираться туда из Киева и обратно гораздо удобнее. Это предоставит дополнительное время для восстановления. Тем более что качество полей и условия тренировок в Люблине на очень высоком уровне.

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Источник:
Динамомания
Опубликовал: Михаил Черныш
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