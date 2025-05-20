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Команда-лифт. Черноморец установил очередной антирекорд
Одесситы в шестой раз вылетели из элиты украинского футбола
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
По итогам текущего сезона УПЛ "
До очередного выбывания из элиты, одесситы понижались в классе пять раз. Это происходило по итогам сезонов 1997/98, 1999/00, 2009/10, 2017/18 и 2018/19.
Таким образом, "Черноморец" получил определение "команда-лифт" вместе с ужгородским "Закарпатьем"/"Говерлой", которое расставалось с футбольной элитой также шесть раз.
В этом сезоне у "Черноморца" уже было зафиксировано два антирекорда. Одесская команда потерпела наибольшее количество поражений в течение одного чемпионата – 19 (без учета еще одного матча, который осталось сыграть – в ближайшую субботу, 24 мая, с "Александрией"), а также пригласила в свои ряды в этом сезоне 35 футболистов.
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