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Команда-лифт. Черноморец установил очередной антирекорд

Премьер-лига
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Одесситы в шестой раз вылетели из элиты украинского футбола

Команда-лифт. Черноморец установил очередной антирекорд

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

По итогам текущего сезона УПЛ "Черноморец" установил клубный антирекорд по количеству "вылетов" из элиты. Нынешний вылет из элитного дивизиона стал для одесской команды уже шестым за период проведения независимого чемпионата Украины.

До очередного выбывания из элиты, одесситы понижались в классе пять раз. Это происходило по итогам сезонов 1997/98, 1999/00, 2009/10, 2017/18 и 2018/19.

Таким образом, "Черноморец" получил определение "команда-лифт" вместе с ужгородским "Закарпатьем"/"Говерлой", которое расставалось с футбольной элитой также шесть раз.

В этом сезоне у "Черноморца" уже было зафиксировано два антирекорда. Одесская команда потерпела наибольшее количество поражений в течение одного чемпионата – 19 (без учета еще одного матча, который осталось сыграть – в ближайшую субботу, 24 мая, с "Александрией"), а также пригласила в свои ряды в этом сезоне 35 футболистов.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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