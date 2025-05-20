В шорт-листе Кривбасса на замену Вернидубу есть тренер-испанец

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о кадровых перестановках в " Кривбассе ", которые произойдут летом.

"Кривбасс", как я слышал, летом попрощается с рядом возрастных игроков, у которых заканчиваются контракты. Хомченовский, Клищук, Лунев, Понедельник, Вакулко, Соса. Это из того что я знаю.

Клуб хочет делать акцент на молодых футболистов, подтягивать в первую команду молодежь из команды U-19.

Также, как я слышал, у "Кривбасса" есть "шорт-лист" тренеров, которые могут заменить Вернидуба. В нем и украинцы и есть испанец, который готов работать в Украине. Но на данный момент клуб ни с кем переговоры не ведет, так как ждет окончательного разрешения ситуации с Юрием Вернидубом.

Также я слышал, что агенты предлагали кандидатуру Вернидуба в "Полесье" и ЛНЗ, но сейчас его кандидатура для этих клубов не актуальна", - сказал Вацко.