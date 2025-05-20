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В шорт-листе Кривбасса на замену Вернидубу есть тренер-испанец

Премьер-лига
Обновлено

В клубе летом грядут серьезные кадровые перестановки

В шорт-листе Кривбасса на замену Вернидубу есть тренер-испанец

fckryvbas.com

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о кадровых перестановках в "Кривбассе", которые произойдут летом.

"Кривбасс", как я слышал, летом попрощается с рядом возрастных игроков, у которых заканчиваются контракты. Хомченовский, Клищук, Лунев, Понедельник, Вакулко, Соса. Это из того что я знаю.

Клуб хочет делать акцент на молодых футболистов, подтягивать в первую команду молодежь из команды U-19.

Также, как я слышал, у "Кривбасса" есть "шорт-лист" тренеров, которые могут заменить Вернидуба. В нем и украинцы и есть испанец, который готов работать в Украине. Но на данный момент клуб ни с кем переговоры не ведет, так как ждет окончательного разрешения ситуации с Юрием Вернидубом.

Также я слышал, что агенты предлагали кандидатуру Вернидуба в "Полесье" и ЛНЗ, но сейчас его кандидатура для этих клубов не актуальна", - сказал Вацко.

Напомним, что после 29-го тура УПЛ Юрий Вернидуб намекнул на свой уход из клуба, хотя прямо об этом не сказал. При этом стоит отметить, что контракт тренера с "Кривбассом" истекает этим летом.

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Дмитрий Хомченовский Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Клищук Юрий Вакулко Максим Лунев Андрей Понедельник Даниэль Соса
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1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
20.05.2025 в 19:52
Вернидуб уходи! Спасибо за 3 место и уходи.
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Комментарии 2
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Barcelinius (earthman)
20.05.2025 в 19:52
Вернидуб уходи! Спасибо за 3 место и уходи.
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Barcelinius (earthman)
20.05.2025 в 19:51
В следующем сезоне для кривбасса борьба за выживание. Это тоже интересно.
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