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В шорт-листе Кривбасса на замену Вернидубу есть тренер-испанец
В клубе летом грядут серьезные кадровые перестановки
fckryvbas.com
Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал о кадровых перестановках в "
"Кривбасс", как я слышал, летом попрощается с рядом возрастных игроков, у которых заканчиваются контракты. Хомченовский, Клищук, Лунев, Понедельник, Вакулко, Соса. Это из того что я знаю.
Клуб хочет делать акцент на молодых футболистов, подтягивать в первую команду молодежь из команды U-19.
Также, как я слышал, у "Кривбасса" есть "шорт-лист" тренеров, которые могут заменить Вернидуба. В нем и украинцы и есть испанец, который готов работать в Украине. Но на данный момент клуб ни с кем переговоры не ведет, так как ждет окончательного разрешения ситуации с Юрием Вернидубом.
Также я слышал, что агенты предлагали кандидатуру Вернидуба в "Полесье" и ЛНЗ, но сейчас его кандидатура для этих клубов не актуальна", - сказал Вацко.
Напомним, что после 29-го тура УПЛ Юрий Вернидуб намекнул на свой уход из клуба, хотя прямо об этом не сказал. При этом стоит отметить, что контракт тренера с "Кривбассом" истекает этим летом.
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