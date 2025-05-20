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Неожиданное решение. Александрию может принять помощник Ротаня
И эту кандидатуру якобы поддерживает и сам Руслан Петрович
fco.com.ua
В украинском футбольном сегменте продолжают активно обсуждать вероятный уход Руслана Ротаня с поста главного тренера "
По данным СМИ, Руслан Петрович может продолжить карьеру в "Полесье" или "Металлисте 1925".
Также обсуждается и вопрос, кто заменит Ротаня в качестве наставника "горожан".
По данным источников, главным претендентом на эту роль является Алексей Антонов, который на данный момент работает ассистентом в тренерском штабе Ротаня. И эту кандидатуру якобы поддерживает и сам Руслан Петрович.
Летом прошлого года Антонову предлагали возглавить "Черноморец", однако у специалиста на тот момент уже была договоренность с "Александрией", поэтому он присоединился к "горожанам". Теперь же тренер готов попробовать себя в качестве главного тренера.
Напомним, что "Александрия" уже оформила итоговое второе место в турнирной таблице и матч последнего тура с "Черноморцем", который вылетел из УПЛ, не будет иметь для команд турнирного значения.
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