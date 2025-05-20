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Неожиданное решение. Александрию может принять помощник Ротаня

Премьер-лига
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И эту кандидатуру якобы поддерживает и сам Руслан Петрович

Неожиданное решение. Александрию может принять помощник Ротаня

fco.com.ua

Новина українською

В украинском футбольном сегменте продолжают активно обсуждать вероятный уход Руслана Ротаня с поста главного тренера "Александрии", с которой он в текущем сезоне сенсационно завоевал серебряные медали УПЛ.

По данным СМИ, Руслан Петрович может продолжить карьеру в "Полесье" или "Металлисте 1925".

Также обсуждается и вопрос, кто заменит Ротаня в качестве наставника "горожан".

По данным источников, главным претендентом на эту роль является Алексей Антонов, который на данный момент работает ассистентом в тренерском штабе Ротаня. И эту кандидатуру якобы поддерживает и сам Руслан Петрович.

Летом прошлого года Антонову предлагали возглавить "Черноморец", однако у специалиста на тот момент уже была договоренность с "Александрией", поэтому он присоединился к "горожанам". Теперь же тренер готов попробовать себя в качестве главного тренера.

Напомним, что "Александрия" уже оформила итоговое второе место в турнирной таблице и матч последнего тура с "Черноморцем", который вылетел из УПЛ, не будет иметь для команд турнирного значения.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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