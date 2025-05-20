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Олег Кузнецов: Ярмоленко и Буяльский уже возрастные, Ванат вряд-ли заиграет в европейском топ-клубе, центрбеки Динамо - вообще ужас
Легендарный защитник киевлян высказался о нынешнем потенциале Динамо
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Бывший защитник "
- Вы видите игроков "Динамо", кто уже готов к переходу в топ-чемпионат?
- Скажу честно - никого не вижу. Ярмоленко и Буяльский уже возрастные. Ванат вряд ли будет играть ведущую роль в хорошем европейском клубе. Центральные защитники "Динамо" - это вообще ужас. Их там четверо, но они одинакового уровня.
Шапаренко? Многие журналисты, блогеры и комментаторы вбрасывают информацию, что его хотят купить, но президент "Динамо" о каком-то конкретном предложении по Шапаренко не говорил. Как мы знаем, Игорь Михайлович дорожит своими футболистами и не особо хочет их продавать. Может, он прав.
Могу сказать, что из игроков украинского чемпионата топ-клубы Европы никто не усилит.
- В следующем сезоне "Динамо" нужно обновлять команду или повторить триумф в УПЛ можно будет и с имеющимися игроками?
- Украинскими футболистами из других клубов "Динамо" точно никем не усилит команду. Пример Брагару, Рубчинского и Пихаленка перед глазами. Они ничем в этом году не помогли. А хорошие иностранцы к нам сейчас не поедут.
Какие позиции "Динамо" нужно усиливать? Нужен один, а возможно, и два центральных защитника. Буяльскому 32 года и было бы неплохо еще найти футболиста на позицию под нападающим. Также нужен еще один забивной нападающий. Герреро неплохо выглядел в "Заре", но в "Динамо" пока не может себя проявить.
Крайние полузащитники тоже не помешают. Ярмоленко тяжело играть 90 минут. Конкуренция должна быть и на позиции Кабаева, который не особо забивной. Вингер должен забивать минимум 8-10 мячей в сезоне.
"Динамо" нужно усиливать практически каждую позицию, кроме левого защитника, где неплохо выглядят Вивчаренко и Дубинчак. В центре поля Михайленко и Бражко тоже в принципе достаточно.
Справляется ли Нещерет после Бущана? Это первый его сезон в качестве основного вратаря, поэтому ему немного тяжело, но Нещерет - неплохой голкипер. Да и тот же Моргун может его заменить, Вячеслав Суркис есть. Конкуренция на этой позиции в "Динамо" присутствует.
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