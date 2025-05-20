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Источник: Ашур получал вторую самую высокую зарплату в УПЛ среди тренеров

Премьер-лига
Обновлено

Первая была, естественно, у Марино Пушича

Источник: Ашур получал вторую самую высокую зарплату в УПЛ среди тренеров

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Бывший главный тренер "Полесья" Имад Ашур получал вторую самую высокую зарплату в УПЛ среди тренеров.

Об этом заявил журналист и комментатор Виктор Вацко.

Ну а самая высокая зарплата в УПЛ, по словам источника, была (и пока что есть) у главного тренера "Шахтера" Марино Пушича.

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Напомним, что Ашур возглавлял "Полесье" с мая 2024 года и был уволен недавно после 28-го тура УПЛ.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
20.05.2025 в 23:28
Вацко - смітник
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
20.05.2025 в 23:28
Вацко - смітник
Ответить
0
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