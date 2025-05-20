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Источник: Ашур получал вторую самую высокую зарплату в УПЛ среди тренеров
Первая была, естественно, у Марино Пушича
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший главный тренер "
Об этом заявил журналист и комментатор Виктор Вацко.
Ну а самая высокая зарплата в УПЛ, по словам источника, была (и пока что есть) у главного тренера "Шахтера" Марино Пушича.
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Напомним, что Ашур возглавлял "Полесье" с мая 2024 года и был уволен недавно после 28-го тура УПЛ.
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20.05.2025 в 23:28
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