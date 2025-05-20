Источник: Ашур получал вторую самую высокую зарплату в УПЛ среди тренеров

Бывший главный тренер " Полесья " Имад Ашур получал вторую самую высокую зарплату в УПЛ среди тренеров.

Об этом заявил журналист и комментатор Виктор Вацко.

Ну а самая высокая зарплата в УПЛ, по словам источника, была (и пока что есть) у главного тренера "Шахтера" Марино Пушича.

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Напомним, что Ашур возглавлял "Полесье" с мая 2024 года и был уволен недавно после 28-го тура УПЛ.