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Кирилл Ковалец стал лучшим бомбардиром в истории Александрии в УПЛ
Хавбек забил в УПЛ 26 голов за горожан
fco.com.ua
Атакующий хавбек "
В матче 29-го тура против "Вереса" (3:1), Кирилл забил свой 30-й гол в УПЛ, из которых 26 – в футболке "Александрии". Этот мяч сделал его новым лучшим бомбардиром клуба в истории чемпионатов Украины, опередив Максима Третьякова.
Также этот матч стал для Ковальца 152-м в УПЛ в составе "Александрии", поэтому он повторил клубный рекорд Евгения Банады по количеству сыгранных поединков.
31-летний футболист выступает за "Александрию" с лета 2018 года.
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