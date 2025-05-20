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Кирилл Ковалец стал лучшим бомбардиром в истории Александрии в УПЛ

Премьер-лига

Хавбек забил в УПЛ 26 голов за горожан

Кирилл Ковалец стал лучшим бомбардиром в истории Александрии в УПЛ

fco.com.ua

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Атакующий хавбек "Александрии" Кирилл Ковалец стал лучшим бомбардиром в истории команды в УПЛ.

В матче 29-го тура против "Вереса" (3:1), Кирилл забил свой 30-й гол в УПЛ, из которых 26 – в футболке "Александрии". Этот мяч сделал его новым лучшим бомбардиром клуба в истории чемпионатов Украины, опередив Максима Третьякова.

Также этот матч стал для Ковальца 152-м в УПЛ в составе "Александрии", поэтому он повторил клубный рекорд Евгения Банады по количеству сыгранных поединков.

31-летний футболист выступает за "Александрию" с лета 2018 года.

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Кирилл Ковалец ФК Александрия
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Источник:
Українська Прем'єр-Ліга
Опубликовал: Михаил Черныш
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