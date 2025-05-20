Кирилл Ковалец стал лучшим бомбардиром в истории Александрии в УПЛ

Атакующий хавбек " Александрии " Кирилл Ковалец стал лучшим бомбардиром в истории команды в УПЛ.

В матче 29-го тура против "Вереса" (3:1), Кирилл забил свой 30-й гол в УПЛ, из которых 26 – в футболке "Александрии". Этот мяч сделал его новым лучшим бомбардиром клуба в истории чемпионатов Украины, опередив Максима Третьякова.

Также этот матч стал для Ковальца 152-м в УПЛ в составе "Александрии", поэтому он повторил клубный рекорд Евгения Банады по количеству сыгранных поединков.

31-летний футболист выступает за "Александрию" с лета 2018 года.