Динамо продлило контракт с одним из лучшим бомбардиров команды U-19

" Динамо " подписало новый контракт с 19-летним нападающим команды Матвеем Пономаренко.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2028 года.

Ранее СМИ сообщали, что контракт игрока был рассчитан до января 2025 года, вследствие чего к нему проявляли интерес некоторые европейские клубы.

В клубной системе "Динамо" Матвей находится с семи лет, сезон 2022/2023 годов провел на правах аренды в юношеской команде луганской "Зари".

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За первую команду "Динамо" дебютировал в ноябре 2023 года, в сезоне 2023/2024 стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины среди команд U19, забив 24 мяча в 28 матчах.

В нынешнем сезоне Матвей Пономаренко в юношеском первенстве Украины провел 20 матчей, в которых отличился 12 забитыми мячами.