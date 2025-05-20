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Динамо продлило контракт с одним из лучшим бомбардиров команды U-19
Матвей Пономаренко в Европу пока не поедет
fcdynamo.com
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Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2028 года.
Ранее СМИ сообщали, что контракт игрока был рассчитан до января 2025 года, вследствие чего к нему проявляли интерес некоторые европейские клубы.
В клубной системе "Динамо" Матвей находится с семи лет, сезон 2022/2023 годов провел на правах аренды в юношеской команде луганской "Зари".
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За первую команду "Динамо" дебютировал в ноябре 2023 года, в сезоне 2023/2024 стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины среди команд U19, забив 24 мяча в 28 матчах.
В нынешнем сезоне Матвей Пономаренко в юношеском первенстве Украины провел 20 матчей, в которых отличился 12 забитыми мячами.
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