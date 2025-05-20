Денег нет. Рух расформировал вторую команду, но долги остались

У клубных команд "Руха", игроков и тренеров академии сохраняются довольно серьезные задолженности по зарплате.

Так, по данным Sport.ua, у расформированного на днях второлигового "Руха-2" они составляют четыре месяца. Именно из-за проблем с финансированием и было решено снять эту команду с чемпионата.

Сейчас в львовском клубе еще не определились с дальнейшей судьбой тренеров и футболистов "Руха-2".

Также не исключено, что 19-летние игроки вместе с группой выпускников клубной академии после подписания соглашения о сотрудничестве в новом сезоне будут защищать цвета молодежного состава дебютанта УПЛ – "Эпицентра".