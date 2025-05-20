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Денег нет. Рух расформировал вторую команду, но долги остались

Премьер-лига

Что будет с молодежью Руха, пока неизвестно

Денег нет. Рух расформировал вторую команду, но долги остались

instagram.com/fc.ruh.academy

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У клубных команд "Руха", игроков и тренеров академии сохраняются довольно серьезные задолженности по зарплате.

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Так, по данным Sport.ua, у расформированного на днях второлигового "Руха-2" они составляют четыре месяца. Именно из-за проблем с финансированием и было решено снять эту команду с чемпионата.

Сейчас в львовском клубе еще не определились с дальнейшей судьбой тренеров и футболистов "Руха-2".

Также не исключено, что 19-летние игроки вместе с группой выпускников клубной академии после подписания соглашения о сотрудничестве в новом сезоне будут защищать цвета молодежного состава дебютанта УПЛ – "Эпицентра".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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