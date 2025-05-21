Накануне решающего матча чемпионата лазарет Карпат почти опустел

25 мая " Карпаты " проведут решающий матч в сезоне, в котором в рамках 30-го тура УПЛ примут "Зарю". В случае победы, львовяне сохранят шансы на завоевание пропуска в Лигу конференций.

По данным Sport.ua, "зелено-белым" в этом матче не поможет травмированный Тимур Стецьков.

Впрочем, для болельщиков "зелено-белых" есть и хорошие новости. По данным источника уже покинули лазарет бразильский легионер Жан Педросо, который в последний раз сыграл за "Карпаты" еще в поединке 24 тура с "Ингульцом" и Олег Очеретько, который из-за простуды пропустил предыдущий поединок с "Колосом".

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Также после дисквалификации возвращается в строй лидер защиты Владислав Бабогло.