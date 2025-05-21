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Накануне решающего матча чемпионата лазарет Карпат почти опустел
Хорошие новости для болельщиков зелено-белых
fckarpaty.org.ua
25 мая "
По данным Sport.ua, "зелено-белым" в этом матче не поможет травмированный Тимур Стецьков.
Впрочем, для болельщиков "зелено-белых" есть и хорошие новости. По данным источника уже покинули лазарет бразильский легионер Жан Педросо, который в последний раз сыграл за "Карпаты" еще в поединке 24 тура с "Ингульцом" и Олег Очеретько, который из-за простуды пропустил предыдущий поединок с "Колосом".
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Также после дисквалификации возвращается в строй лидер защиты Владислав Бабогло.
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