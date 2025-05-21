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У Григорчука спросили, почему отстранили одного из легионеров
Футболист уже играл с Ворсклой
dynamo.kiev.ua
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук не стал раскрывать причину временного отстранения Френсиса Момо от первой команды "фиолетовых".
"Да, это совместное решение с руководством. Все как было сказано. Я вас попрошу не сильно влезать, так глубоко, в наши вопросы. Это наши вопросы, которые мы не хотим никому рассказывать. Я рассказал и так очень много", – ответил тренер.
Нигерийца не включили в заявку на матч против "Оболони" (0:0), но во встрече с "Ворсклой" он уже отыграл 45 минут. У нападающего всего 2 гола в 25 поединках УПЛ.
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