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"По поводу того, как повлияет": Пономарев – об отказе Руха-2 в дальнейшем участии во Второй лиге

Премьер-лига
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У клуба достаточно коллективов с юными талантами

"По поводу того, как повлияет": Пономарев – об отказе Руха-2 в дальнейшем участии во Второй лиге

Фото: ФК Рух

Новина українською

Наставник "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал матч с "Левым Берегом" (0:1).

"К сожалению, результат отрицательный для нашей команды. Все, что мы наигрывали в течение недели, в первом тайме, к сожалению, футболисты не выполнили. Во втором тайме внесли коррективы – было лучше, имели моменты. Но мы не сравняли счет.

"Левому Берегу" нужно было выигрывать, они были настроены как на финал. Не могу сказать, что наши футболисты не были настроены. Мы молодая команда, поэтому вынуждены каждую игру играть на максимуме своих возможностей”.

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"Конечно, что в прессе, повсюду, они слушают – и повсюду говорят, что мы свою задачу выполнили. Оно где-то на подсознательном уровне тоже работает. Но не могу сказать, что команда не хотела победить. Вы во втором тайме видели, что случаи были, и желание было, чтобы сравнять счет или выйти вперед.

[О снятии "Руха-2" с чемпионата. Как это повлияет?] Этот вопрос к руководству клуба относительно того, что сняли. Что касается влияния. У нас есть команда U-19, через год будет команда U-21, поэтому я не думаю, что это сильно ударит по нашей команде", – сказал Пономарев на пресс-конференции.

"Рух-2" претендовал на повышение в Первую лигу, но для этого нужно было еще пройти плей-офф.

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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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