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Первак – о победе над Рухом: Некоторые хитрости мы делали. Так все команды делают
Все рычаги помогают для получения 3 очков
Фото: Верес
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал победу над "Рухом".
"Трудный в физическом и психологическом плане матч. Зрелищным он не был и не должен быть, но мы победили. Некоторые хитрости мы делали – так все команды делают, ничего нового не скажу. Но самое главное – это результат.
А качество игры – хочется лучшего, более уверенной игры, особенно когда выигрываешь. Но когда команда выигрывает, на первый план выходит, скорее всего, психология. Потому что футболисты, чтобы тренер не говорил, хотят сохранить результат, синицу в руках”.
"Психология, физическое состояние футболистов, уверенность, опыт некоторых футболистов. Хочется, чтобы они все рычаги задействовали, но оно не всегда получается. Бывает, что под давлением даже опытные футболисты ошибаются – и это тоже было. Но мы выдержали, отбились.
[О последнем туре] “Оболонь” сейчас другая, и мы уже стали немного другими. Когда игра идет на результат, она красивой не бывает. Заключительный тур чемпионата отчаянный почти во всех играх. Задача выжить для всех", – сказал Первак.
"Аисты" отстают от "пивоваров" на 3 балла.
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