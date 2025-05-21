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Первак – о победе над Рухом: Некоторые хитрости мы делали. Так все команды делают

Премьер-лига
Обновлено

Все рычаги помогают для получения 3 очков

Первак – о победе над Рухом: Некоторые хитрости мы делали. Так все команды делают

Фото: Верес

Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал победу над "Рухом".

"Трудный в физическом и психологическом плане матч. Зрелищным он не был и не должен быть, но мы победили. Некоторые хитрости мы делали – так все команды делают, ничего нового не скажу. Но самое главное – это результат.

А качество игры – хочется лучшего, более уверенной игры, особенно когда выигрываешь. Но когда команда выигрывает, на первый план выходит, скорее всего, психология. Потому что футболисты, чтобы тренер не говорил, хотят сохранить результат, синицу в руках”.

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"Психология, физическое состояние футболистов, уверенность, опыт некоторых футболистов. Хочется, чтобы они все рычаги задействовали, но оно не всегда получается. Бывает, что под давлением даже опытные футболисты ошибаются – и это тоже было. Но мы выдержали, отбились.

[О последнем туре] “Оболонь” сейчас другая, и мы уже стали немного другими. Когда игра идет на результат, она красивой не бывает. Заключительный тур чемпионата отчаянный почти во всех играх. Задача выжить для всех", – сказал Первак.

"Аисты" отстают от "пивоваров" на 3 балла.

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
ФК Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
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