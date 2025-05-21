Первак – о победе над Рухом: Некоторые хитрости мы делали. Так все команды делают

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал победу над "Рухом".

"Трудный в физическом и психологическом плане матч. Зрелищным он не был и не должен быть, но мы победили. Некоторые хитрости мы делали – так все команды делают, ничего нового не скажу. Но самое главное – это результат.

А качество игры – хочется лучшего, более уверенной игры, особенно когда выигрываешь. Но когда команда выигрывает, на первый план выходит, скорее всего, психология. Потому что футболисты, чтобы тренер не говорил, хотят сохранить результат, синицу в руках”.