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Шурман обслужит Полесье - Кривбасс и другие назначения 30-го тура УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

На поединке "Ингулец" - "Ворскла" будет работать Шандор

Шурман обслужит Полесье - Кривбасс и другие назначения 30-го тура УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 29-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.

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30-й ТУР

23 мая (пятница)

"Оболонь" - "Левый Берег" 15:30. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава),
"Ингулец" - "Ворскла" 15:30. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков),

24 мая (суббота)

"Черноморец" - "Александрия" 13:00. Арбитр - Цыбулько Е.А. (Черкасская обл.), Арбитр VAR - Заброда К.В. (Киев),
"Рух" - "Шахтер" 15:30. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Евтухов Д.Ю. (Днепр),
"Динамо" - "Колос" 18:00. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Афанасьев А.А. (Харьков),

25 мая (воскресенье)

"Верес" - "ЛНЗ" 15:30. Арбитр - Каленов А.А. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Козыряцкий М.С. (Запорожье),
"Карпаты" - "Заря" 18:00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),
"Полесье" - "Кривбасс" 18:00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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