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Шурман обслужит Полесье - Кривбасс и другие назначения 30-го тура УПЛ
На поединке "Ингулец" - "Ворскла" будет работать Шандор
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 29-го тура Украинской Премьер-Лиги-2024/2025.
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30-й ТУР
23 мая (пятница)
"Оболонь" - "Левый Берег" 15:30. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Коваленко А.А. (Полтава),
"Ингулец" - "Ворскла" 15:30. Арбитр - Шандор А.А. (Львов), Арбитр VAR - Панчишин Д.И. (Харьков),
24 мая (суббота)
"Черноморец" - "Александрия" 13:00. Арбитр - Цыбулько Е.А. (Черкасская обл.), Арбитр VAR - Заброда К.В. (Киев),
"Рух" - "Шахтер" 15:30. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр VAR - Евтухов Д.Ю. (Днепр),
"Динамо" - "Колос" 18:00. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр VAR - Афанасьев А.А. (Харьков),
25 мая (воскресенье)
"Верес" - "ЛНЗ" 15:30. Арбитр - Каленов А.А. (Хмельницкий), Арбитр VAR - Козыряцкий М.С. (Запорожье),
"Карпаты" - "Заря" 18:00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр VAR - Новохатний В.В. (Черкассы),
"Полесье" - "Кривбасс" 18:00. Арбитр - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Омельченко А.В. (Славянск).
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