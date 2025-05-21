Кривбасс летом покинут сразу шесть футболистов

Несколько футболистов "Кривбасса" покинут клуб летом из-за завершения срока действия контрактов. Об этом сообщил журналист и комментатор Виктор Вацко.

"Кривбасс", насколько я слышал, летом простится с большой группой футболистов, у которых контракты завершаются. Это преимущественно возрастные футболисты – Хомченовский, Клищук, Лунев, Понедельник, Вакулко, Соса. Это из того, что я знаю, что у меня записано", - сказал Вацко.

Ранее сообщалось, что "Кривбасс" ищет замену главному тренеру Юрию Вернидубу. В шорт-листе есть испанский специалист.