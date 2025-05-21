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"Любой футболист хочет поиграть в Европе". Ванат - об интересе зарубежных клубов

Премьер-лига

Конкретные предложения не поступали

"Любой футболист хочет поиграть в Европе". Ванат - об интересе зарубежных клубов

Фото пресслужби ФК "Динамо"

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны зарубежных клубов.

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- Ты видишь для себя карьеру за рубежом?

- Думаю, любой футболист хочет поиграть в Европе, и я не исключение. Надеюсь, рано или поздно поступит то предложение, которое устроит и президента клуба, и меня, и все получится.

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- А та информация, которая сейчас циркулирует в прессе, относительно интереса к тебе клубов АПЛ, Серии А и Ла Лиги, насколько близка к истине?

- Я не знаю, мне никто ничего не говорил. Для меня самым главным было выиграть чемпионство. Хотелось, конечно, выиграть и Кубок, но не получилось. Чемпионство мы выиграли, впереди лето - будем думать и смотреть, - сказал Ванат.

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Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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