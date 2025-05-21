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"Любой футболист хочет поиграть в Европе". Ванат - об интересе зарубежных клубов
Конкретные предложения не поступали
Фото пресслужби ФК "Динамо"
Нападающий "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны зарубежных клубов.
- Ты видишь для себя карьеру за рубежом?
- Думаю, любой футболист хочет поиграть в Европе, и я не исключение. Надеюсь, рано или поздно поступит то предложение, которое устроит и президента клуба, и меня, и все получится.
- А та информация, которая сейчас циркулирует в прессе, относительно интереса к тебе клубов АПЛ, Серии А и Ла Лиги, насколько близка к истине?
- Я не знаю, мне никто ничего не говорил. Для меня самым главным было выиграть чемпионство. Хотелось, конечно, выиграть и Кубок, но не получилось. Чемпионство мы выиграли, впереди лето - будем думать и смотреть, - сказал Ванат.
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