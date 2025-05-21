"Любой футболист хочет поиграть в Европе". Ванат - об интересе зарубежных клубов

Нападающий "Динамо" Владислав Ванат прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны зарубежных клубов.

- Ты видишь для себя карьеру за рубежом?

- Думаю, любой футболист хочет поиграть в Европе, и я не исключение. Надеюсь, рано или поздно поступит то предложение, которое устроит и президента клуба, и меня, и все получится.

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- А та информация, которая сейчас циркулирует в прессе, относительно интереса к тебе клубов АПЛ, Серии А и Ла Лиги, насколько близка к истине?

- Я не знаю, мне никто ничего не говорил. Для меня самым главным было выиграть чемпионство. Хотелось, конечно, выиграть и Кубок, но не получилось. Чемпионство мы выиграли, впереди лето - будем думать и смотреть, - сказал Ванат.