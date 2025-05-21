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Защитник Александрии прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины
Александр Мартынюк поедет с командой на турнир в Канаду
Фото: ФК Олександрія
Левый защитник "Александрии" Александр Мартынюк поделился впечатлениями от дебютного вызова в сборную Украины на турнир Canadian Shield в Торонто.
– Александр, поздравляем с первым основным вызовом в сборную?
– Спасибо. Очень приятно получить этот вызов, я к этому стремился. Буду стараться доказать, что я готов играть за главную команду страны.
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– Кто первым сообщил это известие?
– Я увидел это в соцсетях, друзья начали писать, жена. А из клуба первым написал и поздравил наш аналитик Евгений Анатольевич Гресь.
– Кто-то из тренерского штаба сборной тебе звонил?
– Нет. Но еще раньше из сборной связывались, когда нужно было подавать документы на визу. Тогда у меня появилась надежда, что могу попасть в основную обойму национальной команды.
– К Ивану Калюжному за консультацией обращался?
– Пока этого не понадобилось (улыбается). Это уже когда мы будем ехать в расположение команды, он мне расскажет, что и как.
– Кроме Калюжного, с кем знаком из тех игроков, кто вызван?
– С Николаем Михайленко, с которым мы вместе играли за "Александрию". Больше ни с кем не знаком, разве что знаю ребят, против которых играл в чемпионате.
– Не в последнюю очередь ты свой вызов получил благодаря выступлению твоей команды. В чем секрет таких показателей "Александрии"?
– Здесь нет никакого секрета. Самое главное, что у нас хороший коллектив и тренерский штаб, который нам доверяет и верит в нас. Руслан Петрович Ротань поставил классную игру команде, и мы доказали, что можем бороться за самые высокие места. "Александрия" заняла второе место, что для меня пока является самым большим успехом в карьере.
– Вспомнишь самый памятный поединок в этом чемпионате?
– Наверное, это игра против "Шахтера", когда мы проигрывая – 0:2, сделали камбэк и победили со счетом 4:3. Тогда это дало нам сильный толчок в плане уверенности. Мы поняли, что можем переигрывать такие команды, как "Шахтер" и "Динамо".
– Главный тренер Руслан Ротань тебе что-то пожелал по поводу вызова в сборную?
– Мы еще с ним не виделись, потому что у нас были выходные. Мы завтра начинаем тренировочную работу, - рассказал Мартынюк.
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