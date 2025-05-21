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Заря нашла замену Бартуловичу – в шорт-листе тренер из другого клуба УПЛ

Премьер-лига

Неожиданная кандидатура

Заря нашла замену Бартуловичу – в шорт-листе тренер из другого клуба УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В украинских СМИ все чаще появляется информация о возможном уходе Младена Бартуловича с должности главного тренера "Зари".

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Как утверждает Sport.ua, руководство луганского клуба рассматривает возможность приглашения Василия Кобина на должность коуча. Нынешний тренер "Ингульца" импонирует топ-менеджерам клуба своим видением футбола.

В нынешнем сезоне Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 37 очков в 29 матчах. "Ингулец" сейчас находится на 15 строчке с 23 баллами.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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