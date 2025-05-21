"Вероятно, это будет...". Ротань высказался относительно своего будущего

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился мыслями относительно своего будущего.

"Много ли предложений? Скажем так: есть интересные, уже неинтересные – то, что касается Азии. Я считаю, что мне пока интересно в Украине. Не хочу забегать вперед, но вероятно, что это будет Украина", – рассказал Ротань в интервью YouTube "Денис Бойко".