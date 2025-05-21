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"Вероятно, это будет...". Ротань высказался относительно своего будущего

Премьер-лига

У тренера есть как интересные, так и неинтересные предложения по работе

"Вероятно, это будет...". Ротань высказался относительно своего будущего

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился мыслями относительно своего будущего.

"Много ли предложений? Скажем так: есть интересные, уже неинтересные – то, что касается Азии. Я считаю, что мне пока интересно в Украине. Не хочу забегать вперед, но вероятно, что это будет Украина", – рассказал Ротань в интервью YouTube "Денис Бойко".

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Напомним, ранее в СМИ сообщалось об интересе к Ротаню со стороны "Полесья", "Шахтера" и "Металлиста 1925".

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Источник:
YouTube-канал Денис Бойко
Опубликовал: Алина Ерофеева
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