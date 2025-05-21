Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Вероятно, это будет...". Ротань высказался относительно своего будущего
У тренера есть как интересные, так и неинтересные предложения по работе
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань поделился мыслями относительно своего будущего.
"Много ли предложений? Скажем так: есть интересные, уже неинтересные – то, что касается Азии. Я считаю, что мне пока интересно в Украине. Не хочу забегать вперед, но вероятно, что это будет Украина", – рассказал Ротань в интервью YouTube "Денис Бойко".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, ранее в СМИ сообщалось об интересе к Ротаню со стороны "Полесья", "Шахтера" и "Металлиста 1925".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:YouTube-канал Денис Бойко
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Уверенно берут то, что плохо лежит. Черта МЮ, которая позволит выиграть Лига Европы
- Кривбасс летом покинут сразу шесть футболистов
- Клаусула Ваната, долги Ворсклы, будущее Караваева, лучшие в 29 туре УПЛ. Главные новости за 20 мая
- Ожидаемо. Определился евротурнир, в котором в следующем сезоне сыграет Динамо
- Второй шанс для любви: жена игрока сборной Украины подтвердила примирение после измены
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000