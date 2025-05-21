Источник: Два клуба УПЛ отказались от кандидатуры Вернидуба

"Полесье" и ЛНЗ пока не рассматривают кандидатуру главного тренера "Кривбасса“ Юрия Вернидуба. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.

"Я знаю, рассказывают мне такие истории, что агенты предлагают Юрия Николаевича в другие клубы УПЛ. Читал и в телеграм-каналах, и в WhatsApp мне прилетала информация, что Вернидуба предлагали в Полесье и ЛНЗ.

Но из того, что говорит мой WhatsApp на данный момент для этих клубов, давайте так скажу, кандидатура Юрия Николаевича не актуальна", - сказал Вацко.