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Источник: Два клуба УПЛ отказались от кандидатуры Вернидуба

Премьер-лига
Обновлено

Ныне не актуальна

Источник: Два клуба УПЛ отказались от кандидатуры Вернидуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Полесье" и ЛНЗ пока не рассматривают кандидатуру главного тренера "Кривбасса“ Юрия Вернидуба. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.

"Я знаю, рассказывают мне такие истории, что агенты предлагают Юрия Николаевича в другие клубы УПЛ. Читал и в телеграм-каналах, и в WhatsApp мне прилетала информация, что Вернидуба предлагали в Полесье и ЛНЗ.

Но из того, что говорит мой WhatsApp на данный момент для этих клубов, давайте так скажу, кандидатура Юрия Николаевича не актуальна", - сказал Вацко.

Ранее Вернидуб намекнул на расставание с "Кривбассом". По итогам 29 туров УПЛ подопечные 59-летнего специалиста занимают шестое место.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Бураков
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