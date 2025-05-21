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Источник: Два клуба УПЛ отказались от кандидатуры Вернидуба
Ныне не актуальна
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"Полесье" и ЛНЗ пока не рассматривают кандидатуру главного тренера "Кривбасса“ Юрия Вернидуба. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.
"Я знаю, рассказывают мне такие истории, что агенты предлагают Юрия Николаевича в другие клубы УПЛ. Читал и в телеграм-каналах, и в WhatsApp мне прилетала информация, что Вернидуба предлагали в Полесье и ЛНЗ.
Но из того, что говорит мой WhatsApp на данный момент для этих клубов, давайте так скажу, кандидатура Юрия Николаевича не актуальна", - сказал Вацко.
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