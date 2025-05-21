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Один из лидеров Полесья не сыграет в решающем матче сезона

Премьер-лига

Александр Назаренко не поможет своей команде

Один из лидеров Полесья не сыграет в решающем матче сезона

Полісся

Новина українською

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко не поможет команде в решающем матче сезона. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, из-за определенного дискомфорта в верхней части ноги Александр последние игры проводил на обезболивающих.

Однако после тщательного обследования клубные медики решили дать игроку паузу. Именно поэтому Назаренко пропускал предыдущий тур (с "Зарей" 1:0) и не готовится к заключительному.

В этом сезоне Назаренко провел 33 матча за житомирян во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.

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Матч 30-го тура УПЛ "Полесье" - "Кривбасс" состоится в воскресенье, 25 мая и начнется в 18:00.

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Источник: Два клуба УПЛ отказались от кандидатуры Вернидуба
Кривбасс (Кривой Рог) Полесье (Житомир) Александр Назаренко
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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