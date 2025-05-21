Один из лидеров Полесья не сыграет в решающем матче сезона

Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко не поможет команде в решающем матче сезона. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, из-за определенного дискомфорта в верхней части ноги Александр последние игры проводил на обезболивающих.

Однако после тщательного обследования клубные медики решили дать игроку паузу. Именно поэтому Назаренко пропускал предыдущий тур (с "Зарей" 1:0) и не готовится к заключительному.

В этом сезоне Назаренко провел 33 матча за житомирян во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.

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Матч 30-го тура УПЛ "Полесье" - "Кривбасс" состоится в воскресенье, 25 мая и начнется в 18:00.