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Один из лидеров Полесья не сыграет в решающем матче сезона
Александр Назаренко не поможет своей команде
Полісся
Полузащитник "Полесья" Александр Назаренко не поможет команде в решающем матче сезона. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, из-за определенного дискомфорта в верхней части ноги Александр последние игры проводил на обезболивающих.
Однако после тщательного обследования клубные медики решили дать игроку паузу. Именно поэтому Назаренко пропускал предыдущий тур (с "Зарей" 1:0) и не готовится к заключительному.
В этом сезоне Назаренко провел 33 матча за житомирян во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.
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Матч 30-го тура УПЛ "Полесье" - "Кривбасс" состоится в воскресенье, 25 мая и начнется в 18:00.
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