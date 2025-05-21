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Стало известно, сколько Туран будет зарабаывать в Шахтере

Премьер-лига
Обновлено

Солидная сумма

Стало известно, сколько Туран будет зарабаывать в Шахтере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" достиг договоренности с наставником "Эюпспора" Ардой Тураном - турецкий специалист возглавит донецкий клуб летом, пишет HT Spor.

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Контракт 38-летнего тренера с "горняками" вступит в силу с начала следующего сезона - 2025/26. Согласно данным источника, Туран будет зарабатывать в "Шахтере" 2 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что стороны уже подписали все необходимые документы.

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Напомним, в текущем сезоне под руководством Марино Пушича "Шахтер" занял третье место в турнирной таблице УПЛ и завоевал Кубок Украины.

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Источник: Два клуба УПЛ отказались от кандидатуры Вернидуба
Арда Туран Шахтер (Донецк) Эюпспор (Турция)
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Источник:
HT Spor
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
21.05.2025 в 14:24
нищеброды..
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Комментарии 4
oda1979 (Запорожье)
21.05.2025 в 14:24
нищеброды..
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0
0
aleks68
21.05.2025 в 14:26
твой кривбасс
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0
0
storm_ua (Николаев)
21.05.2025 в 13:24
смешно конечно...некуда деть лишние 2 млн?
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0
2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.05.2025 в 13:24
Даже не знаю, что сказать. Ротань за эти гроши не согласился бы.
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0
2

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