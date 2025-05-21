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Стало известно, сколько Туран будет зарабаывать в Шахтере
Солидная сумма
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" достиг договоренности с наставником "Эюпспора" Ардой Тураном - турецкий специалист возглавит донецкий клуб летом, пишет HT Spor.
Контракт 38-летнего тренера с "горняками" вступит в силу с начала следующего сезона - 2025/26. Согласно данным источника, Туран будет зарабатывать в "Шахтере" 2 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что стороны уже подписали все необходимые документы.
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Напомним, в текущем сезоне под руководством Марино Пушича "Шахтер" занял третье место в турнирной таблице УПЛ и завоевал Кубок Украины.
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