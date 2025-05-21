Экс-полузащитник Динамо подал на Бурбаса в суд

Полузащитник "Полесья" Александр Андриевский подал иск в суд на журналиста Игоря Бурбаса.

Предмет иска - защита чести, достоинства и деловой репутации.

Рассмотрение дела в Киево-Святошинском районном суде Киевской области назначено на 10 сентября.

Напомним, в январе Бурбас заявил, что Андриевский якобы пообещал президенту "Динамо" Игорю Суркису перейти в ЛНЗ, а сам подписал контракт с "Полесьем", ведь черкасский клуб не конкурирует с киевлянами. Впоследствии Андриевский опроверг эту информацию и обвинил журналиста в клевете.