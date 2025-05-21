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Экс-полузащитник Динамо подал на Бурбаса в суд

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Экс-полузащитник Динамо подал на Бурбаса в суд

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Полесья" Александр Андриевский подал иск в суд на журналиста Игоря Бурбаса.

Предмет иска - защита чести, достоинства и деловой репутации.

Экс-полузащитник Динамо подал на Бурбаса в суд - изображение 1

Рассмотрение дела в Киево-Святошинском районном суде Киевской области назначено на 10 сентября.

Напомним, в январе Бурбас заявил, что Андриевский якобы пообещал президенту "Динамо" Игорю Суркису перейти в ЛНЗ, а сам подписал контракт с "Полесьем", ведь черкасский клуб не конкурирует с киевлянами. Впоследствии Андриевский опроверг эту информацию и обвинил журналиста в клевете.

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Источник: Два клуба УПЛ отказались от кандидатуры Вернидуба
Динамо (Киев) Александр Андриевский Полесье (Житомир) Игорь Бурбас
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Источник:
Києво-Святошинський районний суд Київської області
Опубликовал: Алина Ерофеева
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