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Экс-полузащитник Динамо подал на Бурбаса в суд
Что случилось?
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Полесья" Александр Андриевский подал иск в суд на журналиста Игоря Бурбаса.
Предмет иска - защита чести, достоинства и деловой репутации.
Рассмотрение дела в Киево-Святошинском районном суде Киевской области назначено на 10 сентября.
Напомним, в январе Бурбас заявил, что Андриевский якобы пообещал президенту "Динамо" Игорю Суркису перейти в ЛНЗ, а сам подписал контракт с "Полесьем", ведь черкасский клуб не конкурирует с киевлянами. Впоследствии Андриевский опроверг эту информацию и обвинил журналиста в клевете.
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