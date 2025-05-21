Ярмоленко официально продлил контракт с Динамо

"Динамо" объявило о продлении сотрудничества с легендой клуба Андреем Ярмоленко.

Стороны договорились о продлении контракта на один сезон.

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В нынешнем сезоне на счету вице-капитана 20 матчей и 7 голов в Премьер-Лиге, 3 матча и 1 гол в Кубке Украины, а также 9 матчей и 4 гола в еврокубках.

В этом сезоне Ярмоленко в четвертый раз стал чемпионом Украины в составе "Динамо", сделав огромный вклад в успех команды. Также на его счету два триумфа в Кубке и три в Суперкубке страны.

Напомним, Ярмоленко вернулся в родное "Динамо" летом 2023 года после шести сезонов выступлений за рубежом за немецкую "Боруссию" Дортмунд, английский "Вест Хэм", а также "Аль-Айн" из ОАЭ. А дебютировал в составе первой команды киевского клуба Андрей еще в далеком 2008-м - 11 мая в матче с "Ворсклой".

В своем предыдущем матче за "бело-синих" Ярмоленко обновил клубный рекорд, став лучшим бомбардиром "Динамо" в чемпионатах Украины за всю историю (114 голов).

Также Ярмоленко приблизился к лидерам в общем рейтинге бомбардиров чемпионатов Украины, который возглавляет Максим Шацких, забив 124 гола. Всего на счету Андрея уже 203 гола за украинские клубы и сборные на высшем уровне.

Кроме того, Ярмоленко входит в тройку гвардейцев "Динамо" в национальном чемпионате (266 матчей), уступая лишь нынешним тренерам команды - Александру Шовковскому и Олегу Гусеву.