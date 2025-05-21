Не оправдал ожиданий. Бывший легионер Шахтера попал в топ-30 рейтинга авторитетного издания

Бывший нападающий "Шахтера" Джулиус Агахова попал в список "топ-30 пропавших вундеркиндов" по версии авторитетного издания FourFourTwo.

В этом рейтинге нигериец занял 29-е место.

"Нигерийский форвард присоединился к "Шахтеру" в юном возрасте, помог "горнякам" добыть первый титул чемпиона Украины, и заслужил международное внимание своим празднованием на чемпионате мира-2022 в матче против Швеции.

Затем карьера Агаховы пошла вниз. В 2007-м году он присоединился к "Уигану", не забил в составе этого клуба ни единого гола, уехал обратно в Украину, и там же завершил карьеру в 29 лет", - так издание охарактеризовало карьерный путь Джулиуса.