Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не оправдал ожиданий. Бывший легионер Шахтера попал в топ-30 рейтинга авторитетного издания
Сейчас ему уже 43
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Шахтера" Джулиус Агахова попал в список "топ-30 пропавших вундеркиндов" по версии авторитетного издания
В этом рейтинге нигериец занял 29-е место.
"Нигерийский форвард присоединился к "Шахтеру" в юном возрасте, помог "горнякам" добыть первый титул чемпиона Украины, и заслужил международное внимание своим празднованием на чемпионате мира-2022 в матче против Швеции.
Затем карьера Агаховы пошла вниз. В 2007-м году он присоединился к "Уигану", не забил в составе этого клуба ни единого гола, уехал обратно в Украину, и там же завершил карьеру в 29 лет", - так издание охарактеризовало карьерный путь Джулиуса.
Напомним, в составе "Шахтера" Агахова выступал с 2000 по 2007 и с 2009 по 2012 годы (с перерывом на годичную аренду в "Севастополь").
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Стало известно, сколько Туран будет зарабаывать в Шахтере
- Стала известна позиция Алонсо по поводу будущего Лунина
- Клаусула Ваната, долги Ворсклы, будущее Караваева, лучшие в 29 туре УПЛ. Главные новости за 20 мая
- "Спасибо за все". Марино Пушич прощается с Шахтером
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка