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Не оправдал ожиданий. Бывший легионер Шахтера попал в топ-30 рейтинга авторитетного издания

Премьер-лига
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Не оправдал ожиданий. Бывший легионер Шахтера попал в топ-30 рейтинга авторитетного издания

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Шахтера" Джулиус Агахова попал в список "топ-30 пропавших вундеркиндов" по версии авторитетного издания FourFourTwo.

В этом рейтинге нигериец занял 29-е место.

"Нигерийский форвард присоединился к "Шахтеру" в юном возрасте, помог "горнякам" добыть первый титул чемпиона Украины, и заслужил международное внимание своим празднованием на чемпионате мира-2022 в матче против Швеции.

Затем карьера Агаховы пошла вниз. В 2007-м году он присоединился к "Уигану", не забил в составе этого клуба ни единого гола, уехал обратно в Украину, и там же завершил карьеру в 29 лет", - так издание охарактеризовало карьерный путь Джулиуса.

Напомним, в составе "Шахтера" Агахова выступал с 2000 по 2007 и с 2009 по 2012 годы (с перерывом на годичную аренду в "Севастополь").

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Источник:
Magzter
Опубликовал: Александр Бураков
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