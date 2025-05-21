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Рух не сможет сыграть против Шахтера в оптимальном составе
Львовяне снова потеряли игроков
Фото: ФК Рух
В заключительном матче 30-го тура УПЛ "Рух" настроен навязать борьбу гранду украинского футбола - "Шахтеру".
Однако как сообщает Sport.ua, наставник Виталий Пономарев в игре с "горняками" не сможет выставить боевой состав. К травмированным Юрию Климчуку и Денису Слюсарю присоединились Юрий Тлумак, который не избежал мышечной контузии. Также под вопросом участие и двух легионеров: бразильца Эдсона и киргиза Бекназа Алмазбекова.
Сейчас львовский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 37 очков.
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Матч "Рух" - "Шахтер" состоится в субботу, 24 мая и начнется в 15:30.
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