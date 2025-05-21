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Турецкий клуб сделал запрос по Ванату. Известна позиция Динамо
Киевляне готовы вести переговоры, но после итогов квалификации ЛЧ
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Турецкий "Трабзонспор", за который ныне выступают украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, заинтересовался лучшим бомбардиром двух последних чемпионатов УПЛ, "
Как пишет турецкое издание Fotospor, турецкий клуб серьезно нацелен на Ваната и даже сделал официальный запрос по его цене в киевский клуб.
Впрочем, в Киеве ответили, что готовы к переговорам, но только после квалификации Лиги чемпионов, где форвард должен сыграть решающую роль.
Напомним, что кроме Ваната, турецкий клуб также а
Ну и отметим, что в текущем сезоне Ванат в составе "Динамо" провел 44 матча, в которых забил 21 гол и отдал 8 ассистов.
По оценкам Transfermarkt цена на форварда составляет 11 млн евро.
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