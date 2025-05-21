Турецкий клуб сделал запрос по Ванату. Известна позиция Динамо

Турецкий "Трабзонспор", за который ныне выступают украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, заинтересовался лучшим бомбардиром двух последних чемпионатов УПЛ, " динамовцем " Владиславом Ванатом.

Как пишет турецкое издание Fotospor, турецкий клуб серьезно нацелен на Ваната и даже сделал официальный запрос по его цене в киевский клуб.

Впрочем, в Киеве ответили, что готовы к переговорам, но только после квалификации Лиги чемпионов, где форвард должен сыграть решающую роль.

Напомним, что кроме Ваната, турецкий клуб также а ктивно интересуется хавбеком "Шахтера" Валерием Бондаренко и будет готов летом вести переговоры и по нему.

Ну и отметим, что в текущем сезоне Ванат в составе "Динамо" провел 44 матча, в которых забил 21 гол и отдал 8 ассистов.

По оценкам Transfermarkt цена на форварда составляет 11 млн евро.