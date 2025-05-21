  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Турецкий клуб сделал запрос по Ванату. Известна позиция Динамо

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Турецкий клуб сделал запрос по Ванату. Известна позиция Динамо

Премьер-лига

Киевляне готовы вести переговоры, но после итогов квалификации ЛЧ

Турецкий клуб сделал запрос по Ванату. Известна позиция Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Турецкий "Трабзонспор", за который ныне выступают украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан, заинтересовался лучшим бомбардиром двух последних чемпионатов УПЛ, "динамовцем" Владиславом Ванатом.

Как пишет турецкое издание Fotospor, турецкий клуб серьезно нацелен на Ваната и даже сделал официальный запрос по его цене в киевский клуб.

Впрочем, в Киеве ответили, что готовы к переговорам, но только после квалификации Лиги чемпионов, где форвард должен сыграть решающую роль.

Напомним, что кроме Ваната, турецкий клуб также активно интересуется хавбеком "Шахтера" Валерием Бондаренко и будет готов летом вести переговоры и по нему.

Ну и отметим, что в текущем сезоне Ванат в составе "Динамо" провел 44 матча, в которых забил 21 гол и отдал 8 ассистов.

По оценкам Transfermarkt цена на форварда составляет 11 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Ашур - о своем увольнении: Наступил момент, когда мне надо было сделать определенный шаг
yellow-arrow
Рух не сможет сыграть против Шахтера в оптимальном составе
yellow-arrow
Не оправдал ожиданий. Бывший легионер Шахтера попал в топ-30 рейтинга авторитетного издания
Трабзонспор (Трабзон) Динамо (Киев) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fotospor
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости