  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Итальянский журналист заявил, что Наполи уже достиг договоренности с Судаковым и его семьей

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Итальянский журналист заявил, что Наполи уже достиг договоренности с Судаковым и его семьей

Премьер-лига
Обновлено

Но в переговорах между клубами не все так гладко

Итальянский журналист заявил, что Наполи уже достиг договоренности с Судаковым и его семьей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков достиг договоренности с "Наполи" по возможному трансферу. Об этом заявил итальянский журналист Чиро Труазе.

Читайте такжеМорозюк: Если бы я был президентом Ювентуса или Интера, то не пожалел бы за Судакова миллионов 50"

Но при этом, до договоренности между клубами еще далеко по причине суммы, которую хочет получить за игрока "Шахтер".

"У "Наполи" уже есть соглашение с самим Судаковым и его семьей. Но "Шахтер" просит 40 миллионов евро, и итальянский клуб хочет снизить требования. Еще нужно решить много вопросов", - сказал Труазе.

Напомним, что по последней информации, "Наполи" предлагал 35 млн евро за игрока и еще 5 в размере возможных бонусов, в то время как "Шахтер" хочет получить не менее 40 млн евро единым платежом, а также бонусы и процент от будущего трансфера.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне 22-летний Судаков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах за донецкую команду.

По теме
yellow-arrow
Денис Бойко: Днепр-1 – это была пародия на команду
yellow-arrow
Два английских клуба следят за молодым нападающим Динамо
yellow-arrow
Ашур - о своем увольнении: Наступил момент, когда мне надо было сделать определенный шаг
Шахтер (Донецк) Наполи Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости