Итальянский журналист заявил, что Наполи уже достиг договоренности с Судаковым и его семьей

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков достиг договоренности с "Наполи" по возможному трансферу. Об этом заявил итальянский журналист Чиро Труазе.

Но при этом, до договоренности между клубами еще далеко по причине суммы, которую хочет получить за игрока "Шахтер".

"У "Наполи" уже есть соглашение с самим Судаковым и его семьей. Но "Шахтер" просит 40 миллионов евро, и итальянский клуб хочет снизить требования. Еще нужно решить много вопросов", - сказал Труазе.

Напомним, что по последней информации, "Наполи" предлагал 35 млн евро за игрока и еще 5 в размере возможных бонусов, в то время как "Шахтер" хочет получить не менее 40 млн евро единым платежом, а также бонусы и процент от будущего трансфера.

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В этом сезоне 22-летний Судаков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах за донецкую команду.